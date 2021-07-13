KARTEPE KARTAL TİBET FİLMİYLE BEYAZPERDE DEDİ

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Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanalpark’ta “Yazlık Sinema Günleri” nde ilk gösterimde hayatını kaybeden oyuncu, senarist ve yönetmen olan Kartal Tibet’in Hülya Koçyiğit ile başrolünü paylaştığı “Senede Bir Gün” filmi Kartepelilerden büyük ilgi gördü.
KONTROLLÜ SİNEMA KEYFİ
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen sinema gecesinde her yaştan vatandaş bir arada filmin tadını çıkardılar. Hem Yeşilçam’ın hem de günümüz sinemasının en güzel örnekleri Kartepe’de vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.
KEYİFLİ YAZ AKŞAMLARI
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yazlık Sinema Günleri’mize yeniden başladık. Kartepemizde pandemi öncesinde başlattığımız önemli etkinlikler arasında yer alan yazlık sinema keyfine yeniden başlayan kontrollü normalleşme süreciyle devam edeceğiz. Açık hava sinemamızda güzel ve keyifli bir yaz akşamını daha geride bıraktık. Haftaya aynı saatte aynı yerde buluşmak üzere bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.