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GÜNDEM:
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KARTEPE KARTAL TİBET FİLMİYLE BEYAZPERDE DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın kültür-sanat projelerinden biri olan “Yazlık Sinema Günleri” yeniden başladı. Pandemi dolayısıyla ara verilen sinema günleri Usta Oyuncu Kartal Tibet’in anısına “Senede Bir Gün” filmi ile başladı.

KARTEPE KARTAL TİBET FİLMİYLE BEYAZPERDE DEDİ

13 Temmuz 2021 Salı 09:42

 Pandemi öncesinin önemli etkinliklerinden olan yazlık sinema keyfi Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla yeniden başladı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park’da başlayan “Yazlık Sinema Günleri” Usta Oyuncu Kartal Tibet’in anısına “Senede Bir Gün” filmi ile başladı.

 

USTAYA SAYGI

Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanalpark’ta “Yazlık Sinema Günleri” nde ilk gösterimde hayatını kaybeden oyuncu, senarist ve yönetmen olan Kartal Tibet’in Hülya Koçyiğit ile başrolünü paylaştığı “Senede Bir Gün” filmi Kartepelilerden büyük ilgi gördü.  

 

KONTROLLÜ SİNEMA KEYFİ

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen sinema gecesinde her yaştan vatandaş bir arada filmin tadını çıkardılar. Hem Yeşilçam’ın hem de günümüz sinemasının en güzel örnekleri Kartepe’de vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

 

KEYİFLİ YAZ AKŞAMLARI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yazlık Sinema Günleri’mize yeniden başladık. Kartepemizde pandemi öncesinde başlattığımız önemli etkinlikler arasında yer alan yazlık sinema keyfine yeniden başlayan kontrollü normalleşme süreciyle devam edeceğiz. Açık hava sinemamızda güzel ve keyifli bir yaz akşamını daha geride bıraktık. Haftaya aynı saatte aynı yerde buluşmak üzere bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

















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