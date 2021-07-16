KARTEPE KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR

Kartepe Belediyesi tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemi sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte yeni normalleşme şartlarına uygun olarak bayramla ilgili tüm hazırlıklarını erkenden tamamladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde bayram için yapılan hazırlıklar ekiplerin özverili çalışmalarıyla tamamlandı.

KARTEPE BAYRAMA TERTEMİZ

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları arife gününe kadar tamamlayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak bayrama hazır hale getirdi.

İBADETHANELERDE BAYRAM TEMİZLİĞİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü de ilçedeki cadde ve sokaklarda yol yıkama ve süpürme işlemleri yanında bayram namazı öncesi tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını bayram sabahına kadar tamamlayacak.

KABRİSTANLAR HAZIR

Kabristanlıklara yılın 365 günü ayrı bir önem gösteren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tüm kabristanların temizlik, bakım, peyzaj düzenlemelerini tamamlattı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak. Kartepe Belediyesi arife günü ve sonrasında kabristanlık ziyaretinde bulunacak vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli önlemleri de aldı.

KURBAN TİMİ HAZIR

Kartepe’de Kurban Bayramı öncesinde İstasyon Mahallesi Salı, Arslanbey, Derbent ve Uzunçiftlik Pazarları kurulacak. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün önceden kurduğu Kurban Yakalama Timi de iş başında olacak. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldığı beş kişilik tim, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. İhbarda bulunmak isteyen Kartepeliler 0262 316 68 00 numarayı arayabilecekler.



















































