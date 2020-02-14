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Kartepe, şehidini unutmadı!

Kartepeli Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz için okutulan Kur’an-ı Kerim Tilaveti’ne yüzlerce Kartepeli katıldı.

Kartepe, şehidini unutmadı!

14 Şubat 2020 Cuma 11:43

 Van’da meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalan vatandaşları kurtarmak isterken ikinci kez çığ düşmesi sonrasında şehit olan Kartepeli Jandarma Astsubay Fatih Karagöz için Uzuntarla Atalar Camii’nde okutulan Kur’an-ı Kerim Tilaveti’ne yüzlerce Kartepeli katıldı.

 


TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Atalar Camii’nde akşam ile yatsı namazı arasında Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe protokolü ve yüzlerce Kartepeli hemşehrisi Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün babası Selahattin, annesi Havva Karagöz’e yeniden başsağlığı dileğinde bulundular. Mevlid-i Şerif sonunda Kaymakam Çağlar ve Belediye Başkanı Kocaman şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz’e Türk Bayrağı hediye ettiler.     


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Kuranı KerimFatih KaragözŞehitKartepe
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