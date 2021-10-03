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Kartepe Suadiye Kavşağı Çok Güzel Oldu

Kartepe Suadiye Kavşağı’nda form budaması yapan ekipler, alanı görsel açıdan zenginleştirdi Kent genelinde peyzaj çalışmaları devam ediyor;

Kartepe Suadiye Kavşağı Çok Güzel Oldu

03 Ekim 2021 Pazar 16:14


 

Ulaşımda şehre birçok önemli eser kazandırarak vatandaşların seyahat kalitesini arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve yol kenarlarındaki yeşil alanların bakımını da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kartepe Suadiye Kavşağı’nda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından form budaması yapıldı.

 

PİRAMİDAL VE KONİK ŞEKİLLER

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Suadiye Kavşağı’nın daha bakımlı ve görsel açıdan güzel olması için Büyükşehir ekipleri bakım çalışması gerçekleştirdi. Kavşakta bulunan Gold Rider, Leylandi ve Mavi Servi türlerindeki ağaçlarda form budaması yapıldı. Budama ile ağaçlara piramidal ve konik şekiller verildi.

 

DAHA GÜZEL BİR ÇEVRE İÇİN

Büyükşehir Belediyesi ekipleri form budaması gibi çalışmaları görsel açıdan daha zengin bir çevrenin oluşması ve ağaçların yaşam sağlığı için gerçekleştiriyor. Budama çalışmalarının yapıldığı yerlerde aynı zamanda çevre temizliği ve diğer bakımlar da yapılıyor.

 






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