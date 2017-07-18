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Kartepe Yolu Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında rağbet gören Kartepe yolunda bakım çalışması yapıyor.

Kartepe Yolu Yenileniyor

18 Temmuz 2017 Salı 11:26

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yolların yıpranan bölümlerinin bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin turistik mekânlarından biri olan Kartepe’de de çalışma gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Kartepe’ye ulaşım sağlayan yolda yenileme çalışması yapıyor.

YIPRANAN BÖLÜMLER ONARILIYOR

Kış aylarında yoğun kar yağışı alan bölgede sık sık yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tatilcilerin sıklıkla kullandığı yollar zamanla yıpranmalara neden olabiliyor. Yaz aylarında yapılan çalışmalarla, yıpranan bu bölümler ekipler tarafından onarılarak araçların zirveye daha rahat ulaşmaları sağlanıyor.

5 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Yol yenileme çalışması kapsamında Kartepe’nin 3 bin 300 metrelik yol bölümünde yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Aşınmış olan zemin kazı makineleriyle alınarak ortadan kaldırılıyor. Yıpranmış bölümlerin kaldırılmasının ardından yol bölümüne 5 bin ton aşınma asfaltı serilecek. Yolun geri kalan kısmında da kazıma ve asfalt yama çalışması devam edecek.

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