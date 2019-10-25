Kartepe Zirvesi başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kartepe Zirvesi 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ‘’Kentleşme ve Mutlu Şehir’’ ana gündem maddesiyle yapılacak Kartepe Zirvesi’nin açılışına Emine Erdoğan hanımefendi katılacak.

ÜÇ BAKAN AÇILIŞA KATILACAK

Onur Kurulu Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin seçildiği Kartepe Zirvesi’nin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuşmacı olarak katılacak. Bu yıl BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez’in de aralarında bulunduğu BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda konuşmacı Kartepe Zirvesi’nde yer alacak.

ZİRVE BİLDİRGESİ OLUŞTURULACAK

Türkiye'nin Büyükşehir Kış Turizmi Varış Noktası olan Kartepe'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Pazar günü tamamlanacak zirveyi takip eden günlerde oturumlar ve konuşmalardan çıkan ortak aklın "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyuna ilan edilecek. Kartepe Zirvesi her yıl dünya ve insanlık için büyük önem arz eden bir ana temayla düzenleniyor. Bu ana temaya atıfta bulunulan problemler, bu şekilde tanımlanan problemlerin tanımlarını ve çözüm önerilerini artıran, disiplinler arası bir bakış açısıyla tartışılıyor. Zirvenin sonuçları daha sonra “Kartepe Zirvesi Deklarasyonu” ile dünyayla paylaşılıyor.

BU YIL ANA TEMA: KENTLEŞME VE MUTLU ŞEHİRLER

Kartepe Zirvesi 2019 da, kentleşme olgusuna özel atıfta bulunarak “Kentleşme ve Mutlu Şehirler” teması etrafında düzenlenecek. Kentleşmenin insanlığın ve dünyanın geleceği üzerindeki etkisi, beraberinde getirdiği sorunlar ve fırsatlar, düzenlenecek paneller, konferanslar, forumlar ve çalıştaylarda tartışılarak Zirve Deklarasyonu'nda tekrar sonuçlanacak.

WWW.KARTEPEZİRVESİ.COM

Kartepe Zirvesi 2019, 25-27 Ekim tarihlerinde “Kentleşme ve Mutlu Şehirler” temasıyla gerçekleşecek. Dünyadan 18 farklı ülke, 22 farklı şehir ve Türkiye’den 20 şehirden 180’i aşkın konuşmacı; Türkiye ve yurtdışından 47 farklı üniversiteden 67 profesör, 17 doçent, 14 doktor öğretim üyesi olmak üzere 98 akademisyen; BM, UNICEF, UNESCO, UNDP, TASCA gibi uluslararası kurumların yanı sıra 12 farklı STK’dan katılımcı Zirve’de buluşacak. Kartepe Zirvesi 2019 kapsamında “Mutlu Şehir” idealine hizmet etmek amacıyla; 1 Açılış Özel Oturumu, 4 Özel Oturum, 14 Panel-Konferans, 13 Akademik Oturum, 4 Vaka Kritik, 2 Forum, 1 Çalıştay gerçekleştirilecek. Zirve programının açılışında, öncülük ettikleri projelerle toplumsal yaşam ve sosyal sorumluluk alanlarında dünya kamuoyu tarafından örnek alınan isimlerin yer alacağı ana konuşmacılar; vizyonlarını, deneyimlerini, görüşlerini, öngörülerini paylaşacak. İzleyici olarak katılım başvuruları ise 15 Ekim’den itibaren zirvenin www.kartepezirvesi.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

ÇOK SAYIDA PAYDAŞ

Dünyanın önde gelen düşünce zirveleri arasında tanınmış bir yer bulmayı başaran Kartepe Zirvesi, Kocaeli kış turizm merkezinde bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığında; üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere çok sayıda paydaş tarafından düzenlenen zirvenin paydaşları arasında Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği ve Kültür Şehri Vakfı, yer alıyor. NTV etkinliğin medya sponsoru olacak.

KAPSAMLI KATILIM

Geçen yıllarda Kartepe Zirvesi’ne Yunanistan'ın eski Başbakanı George Papandreu, Eski AB Eski Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Gunter Verhaugen, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Kattharina Lumpp, Birleşmiş Milletler Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

ZİRVEYE KOLAY ULAŞIM

www.kartepezirvesi.com adresinden zirveye katılım için başvuruda bulunanlar için Büyükşehir tarafından özel seferler düzenlenecek.