banner635
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARTEPE’DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİLDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için Kartepe’de 251 fidan dikildi. Fidan dikiminde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağız” açıklamasında bulundu.

KARTEPE'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİLDİ

16 Temmuz 2021 Cuma 15:30

 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi bahçesine 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için 251 adet fidan dikildi.

 

251 FİDAN DİKİLDİ

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesi içerisinde leylandi, goldrayder ve ıhlamur ağaçlarından 251 adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine katılan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “15Temmuz günü Türkiye'nin egemenliğine vurulmak istenen darbeye karşı, kararın millette olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz ve bunu hiçbir zaman unutturmayacağımız bir destanın yazıldığı gündür. 15 Temmuz Gecesi şehit olan 251 canımızın aziz hatıralarını yaşatmak için bugün 251 fidan diktik. Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız” açıklamasında bulundu.

















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ
Bayramda Mezarlıklar Ücretsiz Ulaşım Bayramda Mezarlıklar Ücretsiz Ulaşım
Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı
KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM
Judocular Ay Yıldızlı Forma İçin Mücadele Edecek Judocular Ay Yıldızlı Forma İçin Mücadele Edecek
ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5.yıl dönümünde, Gölcüklüler darbecilere...

Haberi Oku