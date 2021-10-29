KARTEPE’DE 29 EKİM COŞKUSU BİRBAŞKA GÜZEL

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıl dönümü büyük coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından Kartepe Kent Meydanı’nda düzenlenen programla coşku içerisinde kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi törenleri Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır İstasyon Mahallesi’nde Kartepelilere Türk Bayrağı hediye etti. Kartepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, şef Aysel Demircan öncülüğünde 28 Ekim gecesi “Cumhuriyet Konseri”nde Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

COŞKUYLA BAYRAM KUTLANDI

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etmesi sonrasında Kartepe Kent Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri düzenlendi. Kent Meydanı’nda düzenlenen törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Bakır öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

CUMHURİYETİMİZİN TEMELLERİ ÇOK SAĞLAM

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar “Türkiye Cumhuriyeti temelleri çok sağlam atılmıştır. Türkiyemiz çok zengin bir kültürel yapıya sahiptir. Biz hep biriz hep birlikteyiz. En önemli değerlerimizin başında bayrağımız vardır. Bayrağımız, bağımsızlığımız için şehitler vermiş bir milletiz” açıklamasında bulundu.

GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kartepe Kent Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında öğrenciler tarafından kompozisyon ve şiirler, Kartepe Mehteran Takımı gösterisi, Cumhuriyet Koreografisi, Halk Oyunları ekibinin gösterisi, müzik dinletisi, Kartepe okullar arasında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, geçiş töreni ile son buldu.

ÇELENK – Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koydular.

BAYRAK – Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır İstasyon Mahallesi’nde Karteelilere Türk Bayrağı dağıttılar.

KONSER - Kartepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği konser büyük ilgi gördü.

KABUL – Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

ÖDÜL – Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, resim dalında İlkokul Birincisi Kocaeli Bahçeşehir Koleji öğrencisi Işıl Soyer, şiir dalında ortaokul birincisi Sınav Koleji öğrencisi Cansu Yüksel, kompozisyon dalında lise birincisi Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sümeyye Çantav’a ödüllerini verdi.

KOCAMAN – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, resim dalında İlkokul birincisi Hasanpaşa İlkokul öğrencisi Zeliha Hazal Özorman, şiir dalında ortaokul ikincisi Hasanpaşa Ortaokulu öğrencisi Yusuf Sami Kahraman, kompozisyon dalında lise ikincisi Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Seher Hanince’ye ödüllerini verdi.

DİLEK – Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, resim dalında ilkokul üçüncüsü Ormangazi İlkokulu öğrencisi Ensar Kutay Genel, şiir dalında ortaokul üçüncüsü Kılıçarslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazlı Yıldırım, kompozisyon dalında lise üçüncüsü Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Özge Avşar’a hediyelerini verdi.