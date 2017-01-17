Kartepe'de Cinayet

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmek için kayınvalidesinin evine giden kişi, çıkan tartışmada baldızını tabancayla öldürdü, kayınvalidesi ile baldızının kızını yaraladı. Polis, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmek için kayınvalidesinin evine giden uzman erbaş, tabancayla baldızını öldürdü, kayınvalidesi ve baldızının kızını yaraladı