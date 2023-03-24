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KARTEPE’DE FIRIN DENETİMLERİ TAMAM

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Ramazan Ayının gelmesiyle fırın denetimlerini arttırdı.

KARTEPE'DE FIRIN DENETİMLERİ TAMAM

24 Mart 2023 Cuma 16:32


 

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde fırın denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler Ramazan-ı Şerif Ayının gelmesiyle birlikte denetimlerini arttırdı.

 

GRAMAJLAR TARTILIYOR

Ekipler fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetimi titizlikle yerine getiriyor. Ramazan Ayının gelmesiyle birlikte pidelerin gramajları hassas terazi yardımıyla kontrolleri yapılıyor. Fırınlarda ekipler genel hijyenin yanı sıra personelinde gereken kurallara uyup uymadıkları denetleniyor.

 

HUZUR VE DAYANIŞMA

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif Ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman “Belediye ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde hemşehrilerimizin daha rahat bir Ramazan geçirmeleri için gereken tedbirler alınmıştır. Bunun en önemli kısmı ise fırınlarımızda yapılan denetimler, ile ibadethane temizliklerimiz. İnşallah huzur ve dayanışma içerisinde bir Ramazan Ayı yaşayacağız” ifadelerini kullandı.










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