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KARTEPE'DE HAFTA SONU VEZNELER AÇIK

Kartepe Belediyesi 30 Kasım 2021 tarihinde sona erecek olan Emlak Çevre ve Temizlik İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 27-28 Kasım günlerinde vezneler açık olacak.

KARTEPE'DE HAFTA SONU VEZNELER AÇIK

25 Kasım 2021 Perşembe 15:38

 

 

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 30 Kasım 2021 tarihinde sona erecek olan Emlak Çevre ve Temizlik İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 27 Kasım 2021 Cumartesi - 28 Kasım 2021 Pazar günlerinde vezneler saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

 

30 KASIM SON

Kartepe Belediyesi Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak Çevre ve Temizlik İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Çevre ve Temizlik İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitinin ödeme günü 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacak.

 

ONLİNE ÖDEME

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ödeme seçenekleri hakkında da halkı bilgilendirerek Emlak Çevre ve Temizlik İlan ve Reklam vergileri Kartepe Belediyesi Gelir Servisinde yeni hizmet binası ve Uzunçiftlik tahsilat bürosunda yatırılabileceği gibi Ziraat Bankası Kartepe Şubesi Kartepe Belediye Başkanlığı isimli TR53 0001 0021 8911 7662 9450 07 sayılı İBAN numarasına postanelerden 234 789 numaralı posta çeki hesabına ve www.kartepe.bel.tr adresinden online ödeme yolu ile yapılabileceğini duyurdu.







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