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Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu

İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler yoğunluğa neden oldu

Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:26

 Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, doğal güzellikleri, ormanları, göl manzarasıyla bilinen Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kartepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bölgede dün başlayan ve aralıklarla devam yağış dolayısıyla kar kalınlığının 43 santimetreye ulaştığı Kartepe Kayak Merkezi'nde, Kocaeli merkeze 40, İstanbul'a ise 100 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle hafta sonu doluluk oranları 80'lere ulaşıyor.

Tatilciler, uzunluğu 450 metre ile 3 bin 200 metre arasında değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği 17 kilometre uzunluğunda pistlerde, kayak yapıp, kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Kar yağışının yer yer devam ettiği Kartepe'de kayak merkezine çıkmayı tercih etmeyen tatilciler, hem yol üzerindeki işletmelerde zaman geçiriyor hem de kar topu oynayıp kızakla kayıyor.

Kartepe'ye gelen yerli ve yabancı tatilciler, zipline, dağ bisikleti, paintball, binicilik, safari turları gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşıyor.

- "İş yoğunluğundan kurtulup buraya gelerek dinleniyoruz"

Kartepe'ye eşi ve 2 çocuğuyla Sakarya'dan gelen Emrah Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'da kışın zaman geçirebilecekleri en iyi yerin Kartepe olduğunu söyledi.

Kartepe'ye, yolu ve sahip olduğu özellikleri dolayısıyla her kış beğenerek geldiklerini ifade eden Koç, "Daha yukarıya çıkamadık. Hafta sonu olması nedeniyle yollar çok kalabalıktı. Herkes burada birbirine yardımcı da oluyor. Kartepe güzel yer. İş yoğunluğundan kurtulup buraya gelerek dinleniyoruz." diye konuştu.

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