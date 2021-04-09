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Kartepe'de Kar Kalınlığı 87 Santimetreye Ulaştı

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi

Kartepe'de Kar Kalınlığı 87 Santimetreye Ulaştı

09 Nisan 2021 Cuma 15:15

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 87 santimetre ölçüldü.

Yoğun yağışın ardından dün akşam kayak merkezinde 60 santimetre ölçülen kar kalınlığı 27 santimetre arttı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, bölgede yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.












AA
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