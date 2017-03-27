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Kartepe’de korkunç kaza

Kartepe’de korkunç kaza

Kartepe'de korkunç kaza

27 Mart 2017 Pazartesi 22:17

 
Kartepe’de meydana gelen kazada otomobil bariyerlere girdi...

Kartepe Tepetarla mevkiindeki Shell Benzin İstasyonu girişinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre:

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında araç bariyerlere girdi. İsmi öğrenilemeyen sürücü ise araçta sıkıştı. Feci kazayı görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü güçlükle çıkarttı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri yaralıya uzun süre müdahale etti, yeniden hayata döndürmeyi başardı. Ağır yaralı olan sürücü, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

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Kartepe’de Korkunç Kaza
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