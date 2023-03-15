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Kartepe'de Öğrenci Servisleri Denetlendi

- İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca Kartepe'de 80 öğrenci servisinin denetimi yapıldı.

Kartepe'de Öğrenci Servisleri Denetlendi

15 Mart 2023 Çarşamba 13:08

                                    
  İçişleri Bakanlığı’nın 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri konulu genelgesi uyarınca öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde okullarına gitmeleri için Kartepe’de 80 öğrenci servisi denetlendi. Kartepe Kent Çarşısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, SRC, psikoteknik, UKOME belgeleri, güzergah izin belgeleri, mesleki eğitim, araç muayenesi, kapasite, sınıflandırma, personel yeterlilik belgeleri olmak üzere birçok konuda denetim yaptı. 
 Denetimlere ilişkin bilgi veren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Koordineli olarak öğrencimizin denetimlerini tamamladık. Bakanlık tarafından belirlenen konular üzerinde yapılan denetimlerde öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri hedeflenmektedir. Servis araçlarının denetimleri periyodik olarak devam edecektir. Hemşehrilerimiz yaşanabilecek sorunlarda bizimle veya diğer kurumlarla irtibata geçebilirler" dedi.  
               






                  


İHA
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