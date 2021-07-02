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Kartepe’de önemli altyapı projesi başladı

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi’nde 6 mahallede sağlıklı altyapı için çalışmalara başladı.

Kartepe'de önemli altyapı projesi başladı

02 Temmuz 2021 Cuma 11:08

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde sağlıklı altyapı çalışmaları kapsamında önemli bir projeye daha başladı. İlçeye bağlı 6 mahallenin sağlıklı altyapıya kavuşturulması için, toplam 26 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile dere ıslahı çalışmaları yapılacak.

 

KARTEPE’DE BİRÇOK PROJE

Yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde altyapı projeleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinin çeşitli mahallelerinde dere ıslahları, su depoları ve altyapı yatırımları gerçekleştiriyor. Kış ve doğa turizm merkezi olan ilçenin çeşitli mahallelerinin sağlıklı altyapıya kavuşturulması için ”Kartepe ilcesi 2021 yılı muhtelif cadde ve sokaklarda içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve dere ıslahı inşaatı” projesi hazırlayan İSU Genel Müdürlüğü, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarına başladı.

 

26 KM ALTYAPI

Kartepe Fatih Sultan Mehmet, Uzuntarla, Ataevler, Emekevler, Köseköy ve Rahmiye mahallelerinde yapılacak altyapı çalışmaları, Emekevler Mahallesinde atıksu ve yağmursuyu hattı çalışması ile başlandı. Devam eden çalışmalar kapsamında 6 mahallede ve Gücük Kaynağı içme suyu hattını yenileme çalışmaları olmak üzere toplam 16 km uzunluğunda içmesuyu hattı, 5.5 km uzunluğunda atık su hattı ve 4.5 km uzunluğunda yağmursuyu hattı ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde dere ıslahı gerçekleştirilecek.

 

ÜSTYAPI YAPILACAK

Proje kapsamında içme suyu hatlarında kullanılacak düktil font borular İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Ayrıca, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt serimi ve yama ile parke bordür çalışmaları da İSU Genel Müdürlüğü tarafından, çalışmaların ardından yapılacak. Mahallelere hayat katacak projenin, 2022 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Altyapı ve üstyapı hatlarının yenilenmesi ile içme suyu hattında kullanılacak düktil font boruları ile birlikte proje,  28 milyon liraya mal olacak.













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