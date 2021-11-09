KARTEPE’DE SAZAN TUTMA YARIŞMASI SONA ERDİ

Kartepe Belediyesi ile KAMADER ortaklığında düzenlenen Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman tarafından verildi.









Sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER)’in ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Sazan Tutma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

KIYASIYA MÜCADELE

Sazan Tutma Yarışması’na Bursa'dan katılan Avcı Carp Team yakaladığı 20 kilo 210 gram ağırlığındaki balıkla birinci oldu. Sapanca Gölü çevresinde 45 km’lik alanda düzenlenen yarışmada 11 ilden 161 sporcu, 42 sektörde balık yakalamak için mücadele etti. Yarışma boyunca 8 sazan balığı yakalanırken, bunların toplam ağırlığı 112 kilograma ulaştı. Yakalanan balıklar kilosu ölçüldükten sonra tekrar göle bırakıldı.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Eşme Sahilinde düzenlenen ödül töreninde konuşan KAMADER Başkanı Engin Uztürk “Yarışma büyük bir mücadeleye sahne oldu. 45 km’lik alanda yarışma düzenlendi. Bizlere destek veren Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkür ediyorum” dedi. KAMADER Başkanı Uztürk desteklerinden dolayı Başkan Kocaman’a hediye verdi.

HER ZAMAN SİZLERİN YANINDA OLACAĞIZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Çok özel ve güzel bir etkinlik oldu. Doğal yaşama büyük önem veriyoruz. Toplantıda 14 yıl Kartepe Belediyemizde 7 yıl geride bıraktık. Katılan ekiplere çok teşekkür ediyorum. Kartepemize güzellik kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada zor doğa şartlarında mücadele ettiniz hepinizi tebrik ediyorum. Her zaman sizlerin yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

BİRİNCİ – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Bursa'dan katılan Avcı Carp Team yakaladığı 20 kilo 210 gram ağırlığındaki balıkla birinci oldu.

İKİNCİ – Sazan Tutma Yarışması’nda Sakarya'dan katılan Mulberry Carp Team 19 kilo 410 gram ağırlığındaki bir balıkla ikinci sırayı alırken ödüllerini Kocaeli Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz tarafından verildi.

ÜÇÜNCÜ - Sazan Tutma Yarışması’nda Bursa'dan katılan Klas Baits Carp Team toplam ağırlığı 17 kilo 420 gram olan 2 balıkla üçüncülük elde ederken ödüllerini KAMADER Başkanı Engin Uztürk tarafından verildi.