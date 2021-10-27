KARTEPE’DE ULUSLARARASI SAZAN TUTMA YARIŞMASI BAŞLIYOR

Sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER)’in ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Sazan Tutma Yarışması başlıyor. 29 Ekim – 05 Kasım tarihleri arasında Eşme sahilinde yapılacak olan yarışlarda 45 takım mücadele edecek.

YARIŞMA 7 GÜN SÜRECEK

Kartepe Eşme Sahili, Serdivan Esentepe ve Sapanca Yanıkderesi bölgelerinde olta sallayacak yarışmacılar, 20 hakem, 20 görevli nezaretinde 7 gün boyunca aralıksız mücadele edecekler. 29 Ekim Cuma günü yapılacak olan kura çekimi ile yarışmacıların sıralaması oluşacak. Daha sonra sektörler için yarışmacılar yeniden kura çekerek yarışacakları yerlere kamp kuracaklar.

ÖDÜL TÖRENİ

05 Kasım Cuma günü saat 12.00’ye kadar en büyük balığı ve en çok balığı tutmak için kıyasıya mücadele edecek olan takımlarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri Eşme sahilinde düzenlenecek olan törenle verilecek.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a desteklerinden dolayı teşekkür eden KAMADER Başkanı Engin Uztürk “Uluslararası Sazan Tutma Yarışması’nda 45 takım mücadele edecek. Geleneksel hale gelen yarışmalar ile Kartepe İlçemiz başta olmak üzere ülkemizin doğa sporları camiasında en iyi şekilde tanıtımı yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ