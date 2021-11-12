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KARTEPE’DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI GECE-GÜNDÜZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

KARTEPE'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI GECE-GÜNDÜZ

12 Kasım 2021 Cuma 09:15

 

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gece ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocaman, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

 

ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

Belediye ekipleri tarafından Dumlupınar Mahallesi’nde 800 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde Güleker Sokak, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe Mahalleleri, Kent Meydanı bağlantı yolu, Uzuntarla Mahallesi’nde 230 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde 312’nci sokağa asfalt serildi. Uzuntarla Mahallesi 312’nci sokağa ekipler tarafından 400 ton asfalt serildi.  

 

UYUM İÇERİSİNDE HİZMET

“Kartepemize hizmet etmenin vakti saati yok” diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve ekipleri tarafından ilçemiz genelinde uyum içerisinde yatırımlarımız devam etmektedir. Ekipleri Dumlupınar ve Uzuntarla Mahallelerimizde, Büyükşehir Belediyemiz Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe Mahalleleri Kent Meydanı Bağlantı Yolu asfalt serim çalışmalarını kısa zamanda tamamladık.” açıklamasında bulundu.











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