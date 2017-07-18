Kartepe’de Yüzler Gülüyor

Kartepe Belediyesi’nde toplu sözleşme görüşmeleri varılan anlaşma ile tamamlandı. 104 belediye çalışanını ilgilendiren toplu sözleşmenin imza töreni Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı. İmza töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Belediye çalışanlarımızın toplu sözleşmeden doğan farkları imzalar atılmadan hesaplarına yatırılmıştır” dedi.





BAŞKANIMIZ ÜZÜLMEZ’E TEŞEKKÜR EDİYORUM

İmza töreninde söz alan Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar “Kocaeli’nin en iyi sözleşmesine imza attık. Toplu sözleşme farkları Belediye Başkanımız Üzülmez tarafından hesaplara yatırılmıştır. Herşey zamanında ödenmektedir” dedi.





EMEK DOSTU BELEDİYE BAŞKANI

Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, “Toplu iş sözleşmesinin son anında belediye başkanımız çalışanımızın altının teri kurumadan ödeme yaparız diyerek son sözü söylemiştir. Bir çok yerden daha iyi bir sözleşme imzalandı” ifadelerini kullandı. Belediye-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Ayçiçek ise “Bu sözleşme alın terine saygısı olan tarafından sonuçlandırıldı. Türkiye’de ki en iyi sözleşmedir. Belediye başkanımızın bizim ailemizin parçasıdır. Emek dostu belediye başkanıdır” ifadelerine yer verdi.





BERTARAF EDİLMİŞTİR

Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “15 Temmuz hain darbe girişimi başta Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve milletimizin duruşu ile bertaraf edilmiştir. Bu destanın birinci yıl dönümü içerisindeyiz. 249 şehidimiz ve gazilerimiz vardır. Hepsinden Allah razı olsun. Belediye çalışanlarımız hain darbe girişimine ilk karşı gelen çalışanlardır. Yıl dönümünde yine aynı heyecan ile alana indik. Farklılıklarımız bizlerin zenginliğidir” dedi.





İLAHİ ADALET

“ Hedefimiz çalışanımızın alın teri kuramadan emeğinin karşılığını vermektir” diyen Belediye Başkanı Üzülmez “Allah razı olsun denilecek noktada güç sarf edilmektedir. Ticari hayatta olsun belediye hayatında olsun çalışanlarımızın bir gün değil bir saat bile maaşını geciktirmedik. İlk göreve geldiğimiz zaman maaşları kredi çekerek ödedik. Kasa tam takır kuru bakırdı. İlahi adaletteki hesaba göre hareket ediyoruz. Yapılan iş ne olursa olsun Allah’ın rızasını kazanmak önemlidir. Sizler bizi vatandaş içerisinde temsil ediyorsunuz” sözlerine yer verdi.





HESAPLARINIZA YATIRILMIŞTIR

“ Allah’ın rızasını kazanmak için çalışmalıyız” diyen Üzülmez “Sorumluluğu hissederek çalışmak önemlidir. Hakkıyla çalışanları takdir edip ödüllendiriyoruz. Hak ederek gayretli çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum. Bir çok toplu sözleşmeden daha iyi şartlarda anlaşma yapıldı. Toplu sözleşmeden doğan haklarınız hesaplarınıza yatırılmıştır” dedi.





İMZA – Kartepe Belediyesi’nde yapılan toplu sözleşmeye Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Belediye-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Ayçiçek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin ve Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz tarafından imza atıldı.





MAKAM – Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye-İş Sendikası ve Yerel-Sen yetkilileri makamında ağırladı.





