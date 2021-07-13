KARTEPE’DEN ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE ÖNLEM

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde Kurban Bayramı temizliğine aralıksız devam ediyor. Belediye yetkilileri 18 Temmuz tarihinden itibaren gelişi güzel bırakılan iri hacimli atıklar ve molozlar için cezai işlemlerin uygulanacağı yapılacağı uyarısında bulundular.

MOLOZ UYARISI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde devam eden Kurban Bayramı temizliğini 18 Temmuz Pazar günü akşamına kadar tamamlayacak, bayram boyunca da nöbetçi ekipler görevi başında olacak.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Tüm ekiplerle birlikte sahada olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlamak için özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Belediye yetkilileri Kurban Bayramı temizliğinin 18 Temmuz Pazar akşamına kadar devam edeceğini belirtirken, bu saatten sonra iri hacimli atık ve moloz atıklarının uluorta bırakılması durumunda gereken cezai işlemin uygulanacağını açıkladılar.

İRTİBAT İÇİN

Bu konuda vatandaşların daha duyarlı olmaları istenirken, görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesinde herkese sorumluluk düştüğünü hatırlattılar. Kartepeli vatandaşların atıklar çıkarılmadan önce Kartepe Belediyesi’ne 0 262 316 68 00 nolu telefondan ulaşarak bildirimde bulunulması gerektiğini hatırlatıldı.















































