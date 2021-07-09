banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARTEPE’DEN KAN BAĞIŞINA TEŞVİK

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

KARTEPE'DEN KAN BAĞIŞINA TEŞVİK

09 Temmuz 2021 Cuma 10:34

 Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleşen kan bağışına belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılay’ı arasında 4’ncü defa düzenlenen kan bağışında belediye personeli çoğunluğu tekraren bağışçı oldular.

 

KAN BAĞIŞ KAMPANYASI YENİDEN BAŞLADI

Covid-19 pandemi sürecinde aşılamanın her geçen gün artmasıyla başlayan yeni kontrollü normalleşme sürecine kan bağış kampanyasına start verildi. Kan ve kök hücre bağış kampanyasına, belediye çalışanları, meclis üyeleri, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi dolayısıyla tükenme noktasına gelen kan stoklarının hedeflenirken, Kocaeli Kızılay Kan Merkez Müdürlüğü katkılarından dolayı başta Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a tüm belediye personeline ve Kartepelilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. 







































Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARTEPE’YE BİR DOĞA HARİKASI GÜZELBAHÇE MESİRE ALANI KARTEPE’YE BİR DOĞA HARİKASI GÜZELBAHÇE MESİRE...
BİR BABANIN İSYANI BİR BABANIN İSYANI
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Genç ASKON’dan Vali’ye ziyaret ! Genç ASKON’dan Vali’ye ziyaret !
Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem
Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KARTEPE’YE BİR DOĞA HARİKASI GÜZELBAHÇE...
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Güzelbahçe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmaları yerinde...

Haberi Oku