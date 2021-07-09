KARTEPE’DEN KAN BAĞIŞINA TEŞVİK

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleşen kan bağışına belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılay’ı arasında 4’ncü defa düzenlenen kan bağışında belediye personeli çoğunluğu tekraren bağışçı oldular.

KAN BAĞIŞ KAMPANYASI YENİDEN BAŞLADI

Covid-19 pandemi sürecinde aşılamanın her geçen gün artmasıyla başlayan yeni kontrollü normalleşme sürecine kan bağış kampanyasına start verildi. Kan ve kök hücre bağış kampanyasına, belediye çalışanları, meclis üyeleri, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi dolayısıyla tükenme noktasına gelen kan stoklarının hedeflenirken, Kocaeli Kızılay Kan Merkez Müdürlüğü katkılarından dolayı başta Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a tüm belediye personeline ve Kartepelilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.







































































