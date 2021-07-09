KARTEPE’DEN KAN BAĞIŞINA TEŞVİK

KAN BAĞIŞ KAMPANYASI YENİDEN BAŞLADI
Covid-19 pandemi sürecinde aşılamanın her geçen gün artmasıyla başlayan yeni kontrollü normalleşme sürecine kan bağış kampanyasına start verildi. Kan ve kök hücre bağış kampanyasına, belediye çalışanları, meclis üyeleri, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi dolayısıyla tükenme noktasına gelen kan stoklarının hedeflenirken, Kocaeli Kızılay Kan Merkez Müdürlüğü katkılarından dolayı başta Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a tüm belediye personeline ve Kartepelilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.