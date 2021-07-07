KARTEPE’NİN GURURU GENÇLER

Kartepe Belediyespor Karate Takımı kampa girdi. Karate Takımı 13-18 Temmuz tarihlerinde Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile 20-22 Ağustos tarihlerinde Avrupa Karate Şampiyonası’na katılacaklar.

Kartepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karate Takımı, Kartepe Belediyesi Ketenciler Gençlik Kampı’nda çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen programa uygun olarak çalışmalarına devam eden Karate Takımı 6 kadın 2 erkek ile yapılacak olan şampiyonlara katılacak.

ŞAMPİYONAYA KATILACAKLAR

Antrenör Mehmet Peçe yönetiminde Kartepe Belediyesi Karate Takımı, 13-18 Temmuz tarihlerinde Şanlıurfa’da yapılacak olan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile 20-22 Ağustos tarihlerinde Finlandiya’da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası milli takım aday kadrosu seçmelerine katılacak.

MÜCADELE EDECEKLER

Kartepe Belediyesi Karate Takımı 21 yaş altı bayan kategorisinde Sema Gürdal, Beyza Arslan, Esmanur Karakadılar, Selin Işık, Seden Buğur, Genç Bayan Kategorisinde Aysima Hatice Kurt, Elif Altun, Genç Bay Kategorisinde Hakan Taha Ersöz ve Arda Gökhan Sevilen mücadele edecekler.

HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe Belediyesi olarak Karate Takımımız Avrupa Karate Şampiyonasından başarıyla döneceklerdir. Gençlerimizin başarıları her zaman bizleri gururlandırmaktadır. Bütün imkanlarımızla gençlerimizin yanında olduk bundan sonrada olacağız. Kartepeli gençlerimize iki şampiyonada da başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.









































