KARTEPE’NİN GURURU GENÇLER

ŞAMPİYONAYA KATILACAKLAR
Antrenör Mehmet Peçe yönetiminde Kartepe Belediyesi Karate Takımı, 13-18 Temmuz tarihlerinde Şanlıurfa’da yapılacak olan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile 20-22 Ağustos tarihlerinde Finlandiya’da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası milli takım aday kadrosu seçmelerine katılacak.
MÜCADELE EDECEKLER
Kartepe Belediyesi Karate Takımı 21 yaş altı bayan kategorisinde Sema Gürdal, Beyza Arslan, Esmanur Karakadılar, Selin Işık, Seden Buğur, Genç Bayan Kategorisinde Aysima Hatice Kurt, Elif Altun, Genç Bay Kategorisinde Hakan Taha Ersöz ve Arda Gökhan Sevilen mücadele edecekler.
HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe Belediyesi olarak Karate Takımımız Avrupa Karate Şampiyonasından başarıyla döneceklerdir. Gençlerimizin başarıları her zaman bizleri gururlandırmaktadır. Bütün imkanlarımızla gençlerimizin yanında olduk bundan sonrada olacağız. Kartepeli gençlerimize iki şampiyonada da başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.