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KARTEPE’YE BİR DOĞA HARİKASI GÜZELBAHÇE MESİRE ALANI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Güzelbahçe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

KARTEPE'YE BİR DOĞA HARİKASI GÜZELBAHÇE MESİRE ALANI

09 Temmuz 2021 Cuma 10:39

 29 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanan Güzelbahçe Mesire Alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yeni normalleşme sürecinde çalışmaların daha da hızlanacağını açıkladı. 

 

BİRİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 220 bin metre kare A tipi mesire alanımızın 40 bin metrekarelik bölümünde çalışmalarımız devam etmektedir. Güzelbahçe Mesire Alanında diri örtü temizliği çalışmaları tamamlanmış olup, 200 araçlık otopark, 200 adet kamelya ve piknik masası, yürüyüş yolları, mescit, çocuklarımız ve gençlerimiz için oyun alanları da hazırlanarak Kartepeli hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır.

 

ÇALIŞMALARIMIZA HIZLANIYOR

Güzelbahçe Mesire alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemizin çehresini değiştirecek yaşam alanlarına bir yenisini daha eklemek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yeni normalleşme sürecinde ilçemiz genelinde çalışmalarımız daha da hızlanacaktır” açıklamasında bulundu.














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