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KARTEPE’YE MUHTEŞEM TESİS İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe’ye yeni tesisler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. 10 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan ihale ile Maşukiye Kapalı Spor Salonu yapımı için en önemli adımlardan biri atılmış olacak.

KARTEPE'YE MUHTEŞEM TESİS İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR

04 Aralık 2021 Cumartesi 14:38

 


 

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, sporun başkenti Kartepe’de  sporun gelişmesi, gençlere daha kaliteli tesisler sunmak ve başarılı sporcuların sayısını arttırmak için yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor.   Bunlardan bir tanesi olan ve projesi titizlikle hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu için start veriliyor.

 

ÇOK AMAÇLI MAŞUKİYE KAPALI SPOR SALONU

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu toplam 1350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer almaktadır.

 

 

Kartepe Belediyesi Encümen Salonu’nda 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 10.30’da yapılacak olan ihale ile Maşukiye Kapalı Spor Salonunun yapım aşaması için ilk adım atılıyor.














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