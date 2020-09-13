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Kartepe’ye yakışacak meydanda işler birer birer tamamlanıyor

Kartepe ilçesindeki kent meydanı çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir, kafeterya ve sanat galerisinin çevresiyle teras izolasyonunu tamamladı

Kartepe'ye yakışacak meydanda işler birer birer tamamlanıyor

13 Eylül 2020 Pazar 13:17

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesine yakışacak 30 bin metrekarelik alan üzerine kent meydanı çalışması yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki yapımı devam eden kent meydanı çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.  Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası’nı kapsayacak şekilde yapılıyor. Saha çalışmaları süren meydanda kafeterya ve sanat galerisinin çevresiyle teras izolasyonu tamamlandı.

 

ÇEVRE VE TERAS İZOLASYONU TAMAMLANDI

Gebze, Dilovası, Başiskele, Karamürsel ve İzmit’ten sonra altıncı meydanı Kartepe ilçesine yapan Büyükşehir ekipleri, dolgu işlemine, elektrik alt yapısına, yağmur suyu alt yapısına ve granit kaplama altı beton imalatına devam ediyor. Meydanda granit kaplama işlemine de devam eden ekipler, kafeterya ve sanat galerisinin çevre ve teras izolasyonunu tamamladı. Kısa zaman içinde kafeterya ve sanat galerisinin çevre ve teras izolasyonu üzerine koruma betonu atılacak. Ayrıca aynı bölgede elektrik ve mekanik imalatlarına devam edilecek.

 

3 KAFETERYASI BULUNUYOR

İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.

 

GRANİT VE BAZALT ZEMİN

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.

 

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