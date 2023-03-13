banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe'ye Yeni Sosyal Alan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe Arslanbey Ataşehir Mesire Alanındaki çalışmalarında sona yaklaştı.

Kartepe'ye Yeni Sosyal Alan

13 Mart 2023 Pazartesi 13:11

                                      
 
 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe Arslanbey Ataşehir Mesire Alanındaki çalışmalarında sona yaklaştı.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Köseköy Ataşehir Mesire Alanında oyun gruplarının ve fitness aletlerinin montajı yapıldı. Gençler için 420 metrekare ebadındaki futbol sahasının direklerinin montajı yapılırken, tesviye işlemi devam ediyor. 15 metrekare tuvalet binasının da bulunağı alanda kapıların ve elektrik direklerinin montajı tamamlandı. Toplam 14 bin metrekareye sahip alanda çeşmelerin montajı ve tek çit imalatı da tamamlandı. 





                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aynı Sofrada Yüzlerce Depremzedenin Sıcak Yemek İhtiyacını Karşılıyorlar Aynı Sofrada Yüzlerce Depremzedenin Sıcak Yemek...
Babasının Satın Aldığı Kulüpte Profesyonel Oldu, İlk Maçına Çıktı Babasının Satın Aldığı Kulüpte Profesyonel...
İzmit Belediyesi Pazarcık'ta Yaraları Sarmak İçin Çalışıyor İzmit Belediyesi Pazarcık'ta Yaraları Sarmak İçin...
Eve Gelince Annesinin Cansız Bedeniyle Karşılaştı (VİDEOLU HABER) Eve Gelince Annesinin Cansız Bedeniyle Karşılaştı...
Depremzede Kadından Duygu Dolu Sözler (VİDEOLU HABER) Depremzede Kadından Duygu Dolu Sözler (VİDEOLU...
Adıyaman'daki Çadır Kente Çocuklar İçin Oyun Grupları Kuruluyor Adıyaman'daki Çadır Kente Çocuklar İçin Oyun...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Aynı Sofrada Yüzlerce Depremzedenin Sıcak...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde on binlerce kişi için 3 çeşit yemek çıkararak...

Haberi Oku