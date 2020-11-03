Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti





Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde gerçeşleşen meclis toplantısı açılış ve yoklamanın ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in gündeme dair konuşması ile başladı.

BAŞKAN ŞAYİR GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Başkan Şayir geçtiğimiz geçtiğimiz hafta gerçekleşen Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm Dilovalılar’ın kandilini ve Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutladı. Ardından İzmir'de yaşanan deprem felaketine de değinen Başkan Şayir, depremin değil, yanlış ve eksik yapıların acılara neden olduğunu belirterek, yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen sorumlukları yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Şayir; depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

6 GÜNDEM MADDESİ MECLİSTEN GEÇTİ

Başkan Şayir, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinde aldıkları güzel gelişmeleri meclis üyeleri ile paylaştı.

Gündeme dair konuşmalarının ardından meclis gündemine geçen Şayir, Ekim ayı meclis tutanaklarının oylanmasının ardından, gündemde yer alan 6 maddeyi oyladı.

Gündemde yer alan ve komisyona havale edilen gündem maddeleri oy birliği ile geçerken, alınan kararlar oy çokluğu ile meclisten geçti.



























