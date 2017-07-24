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Kastamon'lular Gönüllerince Eğlendi

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Kastamonulular gönüllerince eğlendi.

Kastamon'lular Gönüllerince Eğlendi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:12

Ak Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk’ün yanı sıra bölge protokolü ve binlerce vatandaşın katıldığı gecede Kastamonu yöresine ait türküler eşliğinde vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonulular Dernek Başkanı Ali Öztürk, “Bu akşam her yanı güzelliklerle dolu memleketimiz Kastamonu’yu burada tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gecemize katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

          

  ALİMLER DİYARI KASTAMONU


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise geceye katılan tüm protokolü ve vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında 9 yıldır derneklerle birlikte düzenledikleri Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nın insanları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Başkan Karabacak, “Her akşam farklı bir coğrafyadan farklı bir ile konuk oluyoruz. Bu akşam Karadeniz bölgemizin güzel ili Kastamonu’dayız. Şeyh Şabani Veli Hazretleri’nin torunlarını ağırlıyoruz bu akşam. Yeşilin bin bir tonu ile maviyi kucakladığı Kastamonu. Türbeleri, Kaleleri, Kaya Mezarları, Dokuma atölyeleri, tarih kokan yarım asırlık çınarları, sarımsağı, pirinci ile sayısız birçok güzelliği sınırlarında barındıran evliyalar diyarı güzel şehir Kastamonu’nun güzel insanları hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nın  insanlarımızı kaynaştırmaya, birbirlerinin örflerini, adetlerini, geleneklerini tanımalarına vesile olmasını, programımızda oluşan birlik ve beraberliğin tüm ülkemize ve dünyaya yayılması temennisiyle hepinizi saygı ile selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk’te yaptığı kısa selamlama konuşmasında,” Bu tür etkinliklerin zorluğunu biliyorum, böylesine güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun.” diyerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından geceye emeği geçenlere plaket takdimi yapılırken gecede sahne alan Kastamonulu yerel sanatçılar yöresel türküler ile konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

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