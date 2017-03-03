Katil Dilovasında Çalışıyor!

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2004 yılında Muş'ta bir kişiyi öldürerek 20 yıl hapis cezasına çarptırılan, bir süre sonra cezaevinden firar eden N.A.'nın Dilovası'nda bir fabrikada başkasına ait kimliği kullanarak çalıştığını tespit etti. Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla N.A. yakalandı. Gözaltına alınan N.A. sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.





kaynak Kocaeli Gazetesi

