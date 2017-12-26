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Katırcıoğlu Gölcük'te

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Partisinin Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp'i ziyaret etti.

Katırcıoğlu Gölcük'te

26 Aralık 2017 Salı 10:09

Ziyarette konuşan Katırcıoğlu, AK Parti'nin teşkilat yönünden en güçlü parti olduğunu, gerek ana kademe gerek kadın ve gençlik kollarıyla örnek olduğunu söyledi.

Seçim bölgesi olan Gölcük'teki eksikliklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapacağını dile getiren Katırcıoğlu, "Diğer milletvekili arkadaşlarımızla Ankara'da gelecekte Gölcük'te hayata geçirmeyi planladığımız projelerin görüşmelerini gerçekleştirdik. Şunu belirtmem gerekir ki projelerimiz tamamlandığında çok daha güzel ve yaşanabilir bir Gölcük ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

 AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Alp ise hedeflerinin halkın da kendilerinden beklediği güzel Gölcük'ü ortaya çıkarmak olduğunu, bunun için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

D-130 Karayolu'ndaki trafiğin rahatlaması için Güney Marmara Otoyolu Projesi görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Alp, proje tamamlandığında Gölcük'teki trafik yoğunluğu sorununun büyük bir ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti.

Alp, yeni devlet hastanesinin temel atma tarihinin de gelecek günlerde açıklanacağını sözlerine ekledi.

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