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Katırcıoğlu’ndan İlhan Bayram’a Ziyaret

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Katırcıoğlu'ndan İlhan Bayram'a Ziyaret

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu makamında ağırladı. Ziyarette konuşan milletvekili Katırcıoğlu, İlhan Bayram’ın İSU Genel Müdürlüğü sırasında hizmet çıtasını yükselttiğini hatırlatırken, bu başarılarını Büyükşehir’e de taşıyacağını kaydetti.

“DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIYLA ÇITAYI YÜKSELTTİ”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu makamında ağırladı. Katırcıoğlu, İSU Genel Müdürlüğü görevini yürütürken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen Bayram’a hayırlı olsun temennilerini iletti. İlhan Bayram’ın İSU’da yaptığı hizmetlerle çıtayı yükselttiğini hatırlatan Katırcıoğlu, “Kendisinin daha önceki görevinde olduğu gibi yeni görevinde de başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Bu güzel kentimize büyük hizmetler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyemizde böyle önemli bir göreve getirilmesi bizleri onurlandırdı. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE ÇAPINDA HİZMETLERİ VAR”

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, ‘Sayın vekilimize nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi Kocaeli’nde ve ülke genelinde hizmetleri olan bir siyasetçimiz. Bizleri mecliste temsil ederken aynı zamanda birçok sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi. Hem bu görevleri yerine getiriyor hem de şehrimize önemli katkıları oluyor. Kendisine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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