Kato’da destan yazan şehitlerimiz…

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE



Bu gün güneş hüzünlü doğuyor

Seher bülbülleri acı acı ötüyor

Din ve Devlet için can verdiler

Şırnak'da şahadet şerbeti içtiler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Analar babalar karalar bağlıyor

Ateş düştüğü yeri kavuruyor

Allah cc şehitler ölmez diyor

Şehitler ölmez, Vatan bölünmez

Vatan sevgisi imandandır

Anadolu hepimize yeter

Şimdi şehitler için dua vakti

Yarap şehitleri bize şefeatçı eyle

Şehitlerimiz için ne yapsak az





Bu satırları Viyana bozgununu 238 yıl sonra Sakarya meydan muharebesi ile Ankara, Polatlı ve Haymana bölgesindeki Sakarya nehri boylarında durduran binlerce şehidimizle ilgili arşivler ve milli kütüphanede araştırma yapmak ve belgesel çekimleri gerçekleştirmek üzere Ankara'ya giderken hızlı trende yazarak Şirnak da şehit olan ve adını Peygamberimizden alan 13 Mehmetçiğimiz için yazdım. Şehitlere dua ve vefa zamanı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş destanı olan Sakarya meydan muharebesinin binlerce şehidini daha yeni hatırlayarak, iki yıl önce Polatlı ve Haymana bölgesini, Sakarya meydan muharebesi tarihi milli parkı ilan etmişiz.

Dünya harp tarihinin en uzun süreli meydan muharebesi olarak geçen ve 22 gün 22 gece süren Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı yerlerin Polatlı ve Haymanada geçtiği fazla bilinmiyor. Acaba kaç kez bu bölgelere gidip şehitlikleri gezdik. Bu bölgeleri tarihi milli park ilan eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyor, siz değerli arkadaşlarımı Sakarya meydan muharebesi şehitliklerini çocuklarınızla birlikte ziyaret etmek için Polatlı ve Haymana bölgesindeki Sakarya nehri boylarındaki şehitliklere davet ediyorum.



KATO’DA DESTAN YAZAN ASKERLER

Şırnak Kato dağı bölgesinde yaklaşık 2 aydır destan yazan 23.Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 silah arkadaşı elim bir kaza sonucu ne yazık ki şehadete yürüdüler. Kaza olarak görülse de bu olay, KATO bölgesinde terör örgütleriyle destansı mücadele veren bu askerlerin şehit olması düşündürücüdür. Suikast ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu destansı mücadeleyi veren Kahramanlarımızın, düşmana korku veren amansız mücadelesi birilerini rahatsız ettiği bilinmekte. Hepsi birer ayrı hayat hikâyesi şehitlerimizin. 13 ayrı ev, 13 ayrı Ocağa ateş düştü. Şehit sayısı 13 olsa da yaralı sayısı 80 Milyon. Tüm Türkiye yasta…Ramazan sevincini yaşadığımız şu güzel günler ne yazık ki bu elim olayla yarım kaldı. Başta son şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu için Fatiha okumanızı diliyorum.



GİRESUN VAKFI İFTAR ORGANİZASYONU

Ramazan coşkusunu doya doya yaşayalım. Ramazan ayı huzur bereket ve rahmeti ile İslam alemini kuşattı. İftar sofralarında mutluluk hakim.