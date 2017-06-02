Kato’da destan yazan şehitlerimiz…

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE
Bu gün güneş hüzünlü doğuyor
Seher bülbülleri acı acı ötüyor
Din ve Devlet için can verdiler
Şırnak'da şahadet şerbeti içtiler
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Analar babalar karalar bağlıyor
Ateş düştüğü yeri kavuruyor
Allah cc şehitler ölmez diyor
Şehitler ölmez, Vatan bölünmez
Vatan sevgisi imandandır
Anadolu hepimize yeter
Şimdi şehitler için dua vakti
Yarap şehitleri bize şefeatçı eyle
Şehitlerimiz için ne yapsak az
Bu satırları Viyana bozgununu 238 yıl sonra Sakarya meydan muharebesi ile Ankara, Polatlı ve Haymana bölgesindeki Sakarya nehri boylarında durduran binlerce şehidimizle ilgili arşivler ve milli kütüphanede araştırma yapmak ve belgesel çekimleri gerçekleştirmek üzere Ankara'ya giderken hızlı trende yazarak Şirnak da şehit olan ve adını Peygamberimizden alan 13 Mehmetçiğimiz için yazdım. Şehitlere dua ve vefa zamanı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş destanı olan Sakarya meydan muharebesinin binlerce şehidini daha yeni hatırlayarak, iki yıl önce Polatlı ve Haymana bölgesini, Sakarya meydan muharebesi tarihi milli parkı ilan etmişiz.
Dünya harp tarihinin en uzun süreli meydan muharebesi olarak geçen ve 22 gün 22 gece süren Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı yerlerin Polatlı ve Haymanada geçtiği fazla bilinmiyor. Acaba kaç kez bu bölgelere gidip şehitlikleri gezdik. Bu bölgeleri tarihi milli park ilan eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyor, siz değerli arkadaşlarımı Sakarya meydan muharebesi şehitliklerini çocuklarınızla birlikte ziyaret etmek için Polatlı ve Haymana bölgesindeki Sakarya nehri boylarındaki şehitliklere davet ediyorum.
KATO’DA DESTAN YAZAN ASKERLER
Şırnak Kato dağı bölgesinde yaklaşık 2 aydır destan yazan 23.Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 silah arkadaşı elim bir kaza sonucu ne yazık ki şehadete yürüdüler. Kaza olarak görülse de bu olay, KATO bölgesinde terör örgütleriyle destansı mücadele veren bu askerlerin şehit olması düşündürücüdür. Suikast ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu destansı mücadeleyi veren Kahramanlarımızın, düşmana korku veren amansız mücadelesi birilerini rahatsız ettiği bilinmekte. Hepsi birer ayrı hayat hikâyesi şehitlerimizin. 13 ayrı ev, 13 ayrı Ocağa ateş düştü. Şehit sayısı 13 olsa da yaralı sayısı 80 Milyon. Tüm Türkiye yasta…Ramazan sevincini yaşadığımız şu güzel günler ne yazık ki bu elim olayla yarım kaldı. Başta son şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu için Fatiha okumanızı diliyorum.
GİRESUN VAKFI İFTAR ORGANİZASYONU
Ramazan coşkusunu doya doya yaşayalım. Ramazan ayı huzur bereket ve rahmeti ile İslam alemini kuşattı. İftar sofralarında mutluluk hakim.
Üyesi olduğum Giresun Vakfının İstanbul Titanik oteldeki iftar yemeğine katılıp dost ve arkadaşlarla hasret giderip iftar sofrasının coşkusunu yaşadım. 500 civarında öğrenciye burs veren Giresun vakfının 25 yıldır üyesiyim. Vakfa çalışmalarında başarı dileklerimi iletiyorum. Eğitime önem veren bu kuruluşların sayısının artmasını diliyorum. Sivil toplum örgütlerinin önemi büyük keşke derneklerimiz tüzüklerinin gereğini yapabilseler. Ramazan'ın sayılı günleri hızla geçiyor kendimize bir iyilik yapalım Ramazan ayını fırsat bilip huzur ve bereketinin doya doya yaşayalım.