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Kavgada 5 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir grup esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kavgada 5 Kişi Yaralandı

03 Kasım 2020 Salı 16:17

 Kocaeli'de park yeri nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir grup esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde Mithatpaşa Caddesi'nde önceden araç park yeri nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 esnaf arasında yine aynı sebepten tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve çevredekilerin de dahil olması üzerine E.K, E.Ç, E.Ç, D.Ç. ve A.O.G. bıçaklanarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


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