Kavlak: “2 puan kaybettik”

KÖTÜ OYNAYIP 3 PUAN ALMAKTANSA…

Kocaelispor Teknik Direktörü Fatih Kavlak, Arsisnspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “3 puan alacağımız bir maçı 1 puanla kapattık” diyen Kavlak, “Maçın başından sonuna kadar her şeyi yapan Kocaelispor’du. Hatta rakibin bulduğu 1-2 pozisyon var. Onları da bireysel hatayla biz yarattık. Son dakikaya kadar birçok pozisyon kaçırdık. Son dakikada bir korner sonrası dönen topta bir dikkatsizlik, paylaşamama sonucu gol yedik. Tabi burada çok kötü oynayıp 3 puan alsak ileriye dönük karamsar olunur. Ama şimdi bu oyun, istek ve arzuyla taraftarla bütünleşen takım var. Bunu devam ettirmemiz lazım. Sonuçların geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü; evet futbolun adaleti yok ama uzun vadede de bu oyunla kazanılmaması zor bence. Aynı şekilde devam edeceğiz. Oyuncularla da konuştuk. Tabi ki sonuç oyunu, mutlaka 3 puan için çıkıyoruz ama dediğim gibi kötü oynayıp 3 puan almaktansa bu durumu telafi edebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

BİLİNÇLİ TARAFTARIMIZ VAR

Rakibin çok yorulduğunu ve Kocaelispor olarak kontratak oynama ihtiyacını hissetmediklerini belirten genç teknik adam, “Son dakikalarda daha net pozisyonlar bulduk. Kontratak oynama ihtiyacı da hissetmedik. Onları sahalarına hapsettik fakat son dakikada bir korner, kornerin çabuk başlaması, terse giden top. Geçen hafta da benzer bir pozisyon vermiştik. Üzerinde konuştuk ama dediğim gibi futbol, sonuç oyunu. 1 puan aldığımız için ne yazık ki üzülüyoruz. 2 puan kaybettik çünkü. Yaptığımız çok doğru şeyler var. Onları devam ettirip önümüzdeki maçlarda sonucu alacağız. 90 dakika boyunca her şeyi yapan Kocaelispor’du. Taraftar bunu gördü. Zaten bilinçli bir taraftarımız var. Onlar da gelecekten ümitli. Kötü oynayıp 3 puan alsaydık taraftar onu da görürdü. Bunun uzun vadede kazandıracağına eminiz” değerlendirmesinde bulundu.