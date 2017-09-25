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Kavlak: "Taraftarın ne istediğini biliyorum"

Kocaelispor’da anlaşmaya varılan yeni teknik direktör Fatih Kavlak ile Seka Park Hotel’de resmi sözleşme imzalandı

Kavlak:

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:08

YÖNETİCİLER HAZIR BULUNDU

Yapılan imza törenine Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz ve teknik direktör Fatih Kavlak ve ekibinin yanı sıra; Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil, Mali Asbaşkan Sinan Güneri, Sağlık İşlerinden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Cumhur Cevdet Kesemenli, yönetici Mesut Volkan Sezgin ve Barış Yavuz hazır bulundu.

"YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

Törende konuşma yapan Başkan Bahri Yavuz, “Kocaelispor çok değerli marka, çok zor günlerden geçti. Düştüğü yerden şehirle, taraftarla beraber kalkmasını bildi. Yeni dönem başlıyor. Yapılanmaya ihtiyacımız var demiştik. Yeni bir yola çıkıyoruz. Yeni teknik kadromuzun, hayal ettiğimiz yere taşıyacak teknik kadro olduğuna inanıyoruz. Fatih hocanın etkili bir cv’si var. Kendisine ve ekibine hoş geldiniz diyoruz” dedi.

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