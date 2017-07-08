banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!

08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:38

Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde, mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ilimizde yarın 33-34 dereceye kadar çıkması beklenirken, pazartesi günü ile birlikte artışın devam edeceği ve Cuma gününe kadar 36 derece dolaylarını bulması öngörülüyor.

 

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gönderilen uyarıda, 'Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır" denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’ne dördüncü mavi bayrak Kocaeli’ne dördüncü mavi bayrak
AK Parti, delege sayılarını belirledi AK Parti, delege sayılarını belirledi
TOBB, GTO’dan destek istedi TOBB, GTO’dan destek istedi
Onların 20 günde yürüdüğünü ben 2 günde yürürüm Onların 20 günde yürüdüğünü ben 2 günde yürürüm
Çocuklar, Harika Kanatlar’ı heyecanla izledi Çocuklar, Harika Kanatlar’ı heyecanla izledi
Fındık Bahçelerinde Devrim Fındık Bahçelerinde Devrim
Yukarı Çık

banner149

Kocaeli’ne dördüncü mavi bayrak
Kandıra Bağırganlı Plajı Mavi Bayrak teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim...

Haberi Oku