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Kayaüstü Yaylası yürüyüşünde örnek davranış

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayaüstü Yaylası’nda düzenlenen doğa yürüyüşü boyunca çöp toplandı.

Kayaüstü Yaylası yürüyüşünde örnek davranış

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Doğaya Yürüyoruz Kocaeli” sloganıyla Kayaüstü Yaylası Doğa yürüyüş Parkuru’nda gerçekleştirildi. Dünya Temizlik Günü’ne denk gelen yürüyüşte, doğaya gelişi güzel atılan çöpler toplandı.

KAYAÜSTÜ YAYLASINDA YÜRÜYÜŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı proje ile birlikte 2 bin 500’ü aşkın doğasevere ulaşılan ‘Doğaya Yürüyoruz Kocaeli’ projesinin geçtiğimiz haftaki rotası Kayaüstü Yaylası oldu. 21 Eylül günü gerçekleştirilen yürüyüşte Dünya Temizlik Günü sebebi ile tüm doğaseverler parkur boyunca çöpleri topladı.

 

TANITIMI YAPILDI

Kocaeli’nin doğal güzelliklerini tanıtmak ve sanayi algısını yıkmak için ‘Doğaya Yürüyoruz Kocaeli’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşlerin son rotası eşsiz körfez manzarasına sahip Kayaüstü Yaylası oldu. Orman içi patika yolların kullanıldığı yürüyüşte, ilk olarak parkur hakkında yürüyüş tutkunlarına kısa bilgi verildi. Uzman eğitmen tarafından yürüyüş öncesi egzersiz hareketleri yapılarak yürüyüşe başlandı. Toplamda 8 km uzunluğa sahip olan rota, yağmur eşliğinde tamamlandı.

 

YÜRÜYÜŞ BOYUNCA ÇÖPLER TOPLANDI

60 doğaseverin katılım sağladığı yürüyüşte parkur öncesi herkese eldiven, çöp poşeti ve file dağıtıldı. Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ve farklı sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yürüyüşte parkur boyunca 30 poşet çöp toplandı.

 

DOĞAYA YÜRÜYORUZ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2 bin 500 km uzunlukta 102 doğa yürüyüş parkuru ile Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip kenti. Vatandaşların doğal güzellikleri görebilmesi için iki haftada bir farklı rotalara doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Geçtiğimiz yılda 35 farklı rotaya gerçekleşen yürüyüşlerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğaseverlere hizmet verildi.

 

TEMATİK ROTALAR EKLENİYOR

Hali hazırda bin 500 km doğa yürüyüş parkuru olan Kocaeli’de, doğaseverler yeni parkurlarla buluşturuluyor. 1000+ km doğa yürüyüş parkurları eklenen Kocaeli’nde toplamda 2 bin 500 km yürüyüş parkuru bulunuyor. Samanlı Dağları Doğa Yürüyüş Parkuru, Karadeniz Zambak Yolu Doğa Yürüyüş Parkuru, Yörük Kültür Yolu, Kafkas Sürgün yolu gibi önemli doğa yürüyüş parkurları kentin zengin doğa yürüyüş parkurlarına ekleniyor.



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