Kaybolan Tabletine Yeniden Kavuştu

Ortaokul öğrencisi Adem Öcal, ailesi ile akrabalarına ziyaret için gittiği İstanbul’da kaybettiği tabletini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden teslim aldı. Körfez Ulubey Ortaokulu’nda öğrenim gören Adem’in tabletini almaya babası Yaşar Öcal geldi. Baba Öcal, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hassasiyeti için teşekkür etti.

İSTANBUL’DA KAYBETMİŞTİ

Yaz tatilinde ailesiyle birlikte İstanbul’daki akrabalarının yanına giden Adem, otobüs seyahati sırasında tabletini otobüste unuttu. Otobüsteki duyarlı yolcular tarafından fark edilen tablet, sahibine iade edilmek üzere görevlilere teslim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ekipleri, tabletin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan tabletlerden olduğu fark etti. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçen İstanbul Büyükşehir ekipleri, yetkililere olayla ilgili bilgi verdi. Ardından tablet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığına ulaştırıldı.

BİLGİ İŞLEM KULLANICIYI TESPİT ETTİ

İstanbul’da bulunan tablet Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığına gönderildikten sonra Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevli teknik ekip tarafından tabletin dağıtıldığı okul ve öğrencinin ismi tespit edildi. Daha sonra tablet kullanıcısının velisine telefonla ulaşılarak, kaybolan tableti Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından alabilecekleri söylendi.

TABLETİ BABASI ALDI

İstanbul’da belediye otobüsünde unuttuğu tabletini alması için Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığına davet edilen Ademin babası Yaşar Öcal, belirtilen saatte Daire Başkanlığına geldi. Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar, Adem’in babasına tabletini teslim etti. Kumbar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden arkadaşlar bize ulaştılar ve otobüslerinde unutulan bir tabletin olduğunu söylediler. Tabletin üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yazdığı için bizlerle irtibata geçtiler ve tableti bize gönderdiler. Biz de şimdi Adem gelemediği için tableti Adem’in babasına teslim ediyoruz. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.