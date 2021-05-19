banner614
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayıp Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

Sekapark’ta bulunan kayıp cüzdan, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (EMOS) üzerinden yapılan tespit sonrasında sahibine ulaştırıldı.

Kayıp Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:44

Kamu düzenin sağlanması için yoğun çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Sekapark’ta bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

 

SEKAPARK’TA CÜZDAN BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Sekapark’taki temizlik çalışmaları sırasında cüzdan buldu. Cüzdanı teslim alan Kocaeli Zabıtası, içerisinde kimlik ve banka kartları ile bir miktar para olduğunu tespit etti.

 

EMOS ÜZERİNDEN SAHİBİNE ULAŞTILAR

Cüzdanı sahibine ulaşmak için çalışma başlatan Zabıta ekipleri, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (EMOS) üzerinden adres tespitini gerçekleştirdi. Sude Meşe adlı vatandaşın adresine giden ekipler, tutanakla cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanına kavuşan Meşe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otobüslerden 19 Mayıs Kareografisi Otobüslerden 19 Mayıs Kareografisi
Başkan Büyükakın, ‘’Başarılı Sporcularımızı Daha Görünür Kılmalıyız’’ Başkan Büyükakın, ‘’Başarılı Sporcularımızı...
19 Mayıs Gençlik Bayramı ve TRT Genç TV Neden Kurulmalı? 19 Mayıs Gençlik Bayramı ve TRT Genç TV Neden...
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Saldırıları Protesto Edildi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Saldırıları Protesto...
15 Gün Haber Alınamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu 15 Gün Haber Alınamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
Kaçak Avlanmış 150 Çuval Midye Ele Geçirildi Kaçak Avlanmış 150 Çuval Midye Ele Geçirildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Otobüslerden 19 Mayıs Kareografisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında otobüslerle 19 Mayıs...

Haberi Oku