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Kayıp Eşyalarınız Emin Ellerde

Büyükşehir’e ait ortak alanda unutulan eşyalar Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda muhafaza ediliyor.

Kayıp Eşyalarınız Emin Ellerde

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait çeşitli ortak alanlarda unutulan ya da kaybedilen eşyalar sahipleri gelene kadar Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda muhafaza ediliyor. Eşyalarını unutan vatandaşlar, Kocaeli Zabıtası’nın İSU Genel Müdürlüğü’nün yanındaki yeni idari binasına gelip başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor. Aynı şekilde, ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşlar, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılmaları için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.

 

ÇEŞİTLİ EŞYALAR UNUTULUYOR

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’nden ve 3316589 numaralı telefondan sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar çoğunlukta oluyor.

 

TUTANAK İLE TESLİM ALINIYOR

Zabıta Daire Başkanlığı’nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor.

 

ORTAK YAŞAM ALANLARINDA BULUNUYOR

Kayıp eşyalar genel olarak vatandaşlarımızın yoğun şekilde bulunduğu Marina, Sekapark, Yürüyüş Yolu, sahil parkları, kongre ve konferans salonları, şehir içi otobüs durakları, tramvay araçları, fuar içi ve belediyemizin etkinlik alanlarında bulunuyor. Sahiplerine ulaştırılan eşyalar yine tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğü’ne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğü’ne, Kent Kartlar Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na, banka kartları ilgili bankalara gerekli bilgi verilip müşterilerine ait kredi kartları iptal ettirilerek Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından imha ediliyor.

 






 

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