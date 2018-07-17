Kayıt yaptırabileceğiniz okulları buradan görün

2018-2019 yeni eğitim ve öğretim dönemi 17 Eylül’de başlayacak. Kimi öğrenci yeni sınıf heyecanını yaşarken kimi öğrenci de birinci sınıftan okul hayatına ilk adımını atacak. Tam da bu noktada velilerin aklında anaokulu, ilkokul ve ortaokul birinci sınıflarına başlayacak olan çocuklarını hangi okula kayıt yaptıracakları sorusu geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başlattığı yeni uygulama ile bu soruya cevap veriyor. İzmit ilçe milli eğitim müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla veliler, çocuklarını kayıt yaptırabilecekleri okulları “Akıllı Okul Kayıt” sistemi üzerinden görebiliyor.

KAYIT YAPILACAK OKUL

Türkiye’de ilk defa uygulanan sistemle 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi için İzmit ilçesi sınırları kapsamındaki Adrese Dayalı Okul Kayıt Alanı Bölgeleri https://akilliokul.kocaeli.bel.tr adresinden kullanıma sunuldu. Bu adresten faydalanarak veliler çocuklarını kayıt yaptırabilecekleri okulu “Akıllı Okul Kayıt“ sisteminden görebiliyorlar.

KOLAY BİR SİSTEM