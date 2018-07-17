Kayıt yaptırabileceğiniz okulları buradan görün

KAYIT YAPILACAK OKUL
Türkiye’de ilk defa uygulanan sistemle 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi için İzmit ilçesi sınırları kapsamındaki Adrese Dayalı Okul Kayıt Alanı Bölgeleri https://akilliokul.kocaeli.bel.tr adresinden kullanıma sunuldu. Bu adresten faydalanarak veliler çocuklarını kayıt yaptırabilecekleri okulu “Akıllı Okul Kayıt“ sisteminden görebiliyorlar.
KOLAY BİR SİSTEM
Hizmetin kullanabilmesi için veliler masaüstü veya mobil cihazların web tarayıcılarından http://akilliokul.kocaeli.bel.tr/ adresine giriyor.
İkamet edilen mahalle, cadde, sokak ve kapı numarası seçilerek adrese dayalı okullarını görebiliyor. Şu anda sadece İzmit ilçesini kapsayan sistem, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte diğer ilçelerde de hayata geçirilecek.