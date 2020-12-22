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Kaymakam Alkan’dan Başkan Şayir’e Teşekkür Belgesi

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, pandemi sürecinde gösterdiği üstün performanstan dolayı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Alkan'dan Başkan Şayir'e Teşekkür Belgesi

22 Aralık 2020 Salı 10:14

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla topyekun mücadelede önemli çalışmalara imza atarak ülke gündeminde yer alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan tarafından teşekkür belgesi verildi. 

ÇALIŞMALARI İLE TAKDİR TOPLAMIŞTI 

Mart ayında başlayan salgın sonrası zor günler geçiren Dilovası’nda hiçbir ayrım gözetmeksizin yaklaşık 16 bin hanenin tamamına erzak kolisi, patates ve soğan dağıtarak ülke gündemine oturan, belediye personelinin özveri ile görev yaptığı Vefa Destek Gurubu ile ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerinin hemen hemen tüm isteklerini yerine getirerek büyük takdir toplayan ve gönüllerde taht kuran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e gösterdiği üstün performanstan dolayı Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan tarafından teşekkür belgesi verildi. 

KAYMAKAM ALKAN’DAN BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR 

Teşekkür belgesini Başkan Şayir’e takdim eden Kaymakam Alkan, “Başkanımız Hamza Şayir ve ekibi, bu zorlu süreçte tüm gayreti ile çalışmış ve hiçbir ayrım yapmadan tüm Dilovası halkının yardımına koşmuştur. Birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde gösterdiğimiz bu zorlu süreçte Dilovası halkı tarafından büyük takdir toplayan çalışmaları karşısında Dilovası Kaymakamlığı olarak kendisine teşekkür belgesini gururla veriyoruz. Aynı çalışmaları bundan sonraki süreçte de bekliyoruz” dedi. 

HALKIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR 

Teşekkür belgesini Kaymakam Alkan’ın elinden alan Başkan Şayir ise yaptığı açıklama da “Ülke olarak zorlu bir Covid-19 salgınıyla mücadele içerisinde olduğumuz bu günlerde bize düşen birlik ve beraberliğimizi sağlamak halkımızın yanında olmaktı. Biz üzerimize düşeni yapmaya ve halkımızın bu zorlu sürecinde yanlarında olmaya çalıştık. Onların desteği ile geldiğimiz bu noktada bizde halkımıza olan borcumuzu ve vefamızı göstermek zorundaydık. Elimizden geldiğince ekibimizle birlikte iyi şeyler yapmaya ve onların yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Çalışma arkadaşlarıma da gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman bizim yanımızda olan, bize destek veren ve bizleri bu teşekkür belgesini layık gören Sayın Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan’a teşekkür ediyorum” dedi. 







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