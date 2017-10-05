Kaymakam Gözen’den Demirci’ye Ziyaret

Çayırova Kaymakamlığına yeni atanan ve iadeyi ziyaretlerinde Belediye Başkanı Şevki Demirci ile bir araya gelen Hasan Gözen, Çayırova’da tamamlanan, devam eden ve planlanan belediye yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Çayırova’nın gelişime açık bir ilçe olduğunu ve bu yönde hızla ilerlediğini aktaran Gözen, Kaymakamlık ve birimleri olarak belediye ile önemli bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bu bağın daha da güçleneceğini söyledi. Belediye Başkanı Şevki Demirci ile sık sık bir araya gelmeye özen göstereceklerini ifade eden Gözen, Kaymakamlık ve Belediye işbirliği çerçevesinde tüm kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi adına seferber olacaklarını sözlerine ekledi.



Demirci, “Çayırova Dev Yatırımlara Ev Sahipliği Yapıyor”

Gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’e teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova’da yapılan bu kadar hizmetin altında karşılıklı fikir alışverişi, işbirliği ve ekip çalışmasının olduğunu söyledi. Hükümet, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi’nin güçlü işbirliği ve koordinasyonuyla Çayırova’nın dev yatırımlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Demirci, Kaymakamlık ve birimleriyle de sürekli iletişim halinde olduklarını, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve sportif alanda yapılan her bir çalışmada bu uyum ve işbirliğini hayata geçirdiklerini söyledi. Çayırova’nın hareketli ve huzur dolu bir kent olduğuna dikkat çeken Demirci, hali hazırda devam eden yatırımlar hakkında da Gözen’i bilgilendirdi.

Çayırova’nın değişim ve dönüşümünde ilk adım olan 4K’nın 3 ayrı proje ile hızla ilerlediğini aktaran Demirci, Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezini ve Kent Park projesini aynı noktada inşa etmeye devam ettiklerini ve bu noktanın Çayırova’nın vitrini olmaya aday olduğunu söyledi. Bir diğer Kültür Merkezi’nin de Şekerpınar bölgesinde inşa edildiğini belirten Demirci, Çayırova’ya Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezini ve yine ilçeye en modern ikinci Kültür Merkezi’ni inşa ettiklerini söyledi. 4K planlamasında bir diğer yatırımın Kent Park olduğunu söyleyen Demirci, tam donanımlı bir sosyal yaşam alanına çok yakında kavuşacaklarını dile getirdi.