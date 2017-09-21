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Kaymakam Güler, hızlı başladı!

Gebze’nin çiçeği burnunda Kaymakamı ayağının tozuyla programa katıldı.

Kaymakam Güler, hızlı başladı!

21 Eylül 2017 Perşembe 09:40

 Gebze Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa Güler, dün göreve resmen başladı. Kaymakam Güler’in ilk görevi Emlak Konutları Okulu’nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katılmak oldu.  Bir süre önce yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Üsküdar’dan Gebze’ye atanan Mustafa Güler dün itibariyle göreve başladı. Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Emlak Konutları İlk Öğretim Okulu’nda İlk Öğretim Haftası programına katılan Güler’e, ilk hayırlı olsun da eğitim camiasından geldi.

İLK ÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI
Gebze Emlak Konutları İlk Öğretim Okulu’nda düzenlenen törenle kutlanan İlk Öğretim Haftası programına Kaymakam Mustafa Güler’in yanı sıra Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Emniyet Müdürü Âdem Gider, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı. Program protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin okuduğu şiir ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ Programın ardından sınıfları gezen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve protokol üyeleri öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilere çeşitli sorular soran Mustafa Güler, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere başarılar dilerken, tek tek protokol üyelerini öğrenciler ile tanıştırdı. Samet KAHRAMAN

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