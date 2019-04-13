Kaymakam Güler, vatandaşla buluştu

Gebze Mahallelerinin ihtiyaçlarının tespiti ve sorunların çözümü için vatandaşla buluşma toplantısı bu hafta Yeni Kent Mahallesi Koç Ortaokulu'nda gerçekleşti.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Gebze Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ,Yenikent Mahalle Muhtarı ve Yeni Kent Mahalle sakinleri katıldı.

GÖREVİMİZ SİZLERE HİZMET ETMEK

Kaymakam GÜLER “İçişleri Bakanlığınca vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında Kaymakamlığımızca her ay farklı bir bölgede yaptığımız toplantılardan biri olan halk toplantısında sizlerle birlikte olmaya geldik. Bizim görevimiz sizlere hizmet etmek, devlet olarak hizmetinizdeyiz, iletemediğiniz sorunlar için buradayız” sözleriyle toplantıya giriş yaptı.

SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Yeni Kent Mahallesi sakinlerinin sorunları, Kurum Müdürleri tarafından tek tek not alındı. Vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinleyen Kaymakam Güler bu sorunların çözümü için nelerin yapılabileceğini vatandaşlara anlattı. Kaymakam Güler belirtilen tüm sorunların bir an önce çözüme kavuşacağını belirtti.