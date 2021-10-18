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Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde Tübitak Fen Lisesinde

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz haftanın ilk günü bayrak töreninde Tübitak Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine konuk oldu.

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde Tübitak Fen Lisesinde

18 Ekim 2021 Pazartesi 10:33


 

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz haftanın ilk günü bayrak töreninde Tübitak Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine konuk oldu. 

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte okulları bayrak törenlerinde ziyaretlerini sürdürüyor. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz haftanın ilk günü bayrak töreninde Tübitak Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine konuk oldu.  Okul idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz törenin ardından sınıfları gezdi. Öğrencilerle dersleri ve gelecekteki eğitim planları hakkında sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler gençlere başarılar diledi. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz sınıfların ardından öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir süre istişarede ve değerlendirmelerde bulundu. 

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