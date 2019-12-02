Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Kirazpınar’da bulunan Mehmet Tuğrul TekBulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bayrak törenine katıldı. Bayrak töreninde Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan yaptığı selamlama konuşmasında öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

SİZLERDEN BEKLETİMİZ YÜKSEK

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında, “Genler sizlerden çok fazla beklentimiz var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu sebeple bizler sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız ve geleceğimizi daha iyi hale getirmemiz için çaba sarf ediyoruz. Sizlerden de bu yönde gayret bekliyoruz. Yarın bu makamlarda sizler olacaksınız bunu asla unutmayın. Çok çalışın ve çok kitap okuyun” ifadelerini kullandı.

BU OKULDA OKUMAK AYRICALIK

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmasında, “Bu okul bulunduğumuz bölge itibariyle çok değerli bir okul. İş olanaklarının çok olduğu ve kalifiye elaman ihtiyacının çok fazla olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Kendinizi iyi geliştirin ve bu okulda okumanın ayrıcalıklarından faydalanın. Sizlere derslerinizde ve daha sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum” dedi. Bayrak törenin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencileri sınıflarına uğurladı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğretmenlerin sorularını cevapladı.