GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Kirazpınar’da bulunan Mehmet Tuğrul TekBulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bayrak törenine katıldı.

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine katıldı

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:00

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Kirazpınar’da bulunan Mehmet Tuğrul TekBulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bayrak törenine katıldı. Bayrak töreninde Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan yaptığı selamlama konuşmasında öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

SİZLERDEN BEKLETİMİZ YÜKSEK

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında, “Genler sizlerden çok fazla beklentimiz var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu sebeple bizler sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız ve geleceğimizi daha iyi hale getirmemiz için çaba sarf ediyoruz. Sizlerden de bu yönde gayret bekliyoruz. Yarın bu makamlarda sizler olacaksınız bunu asla unutmayın. Çok çalışın ve çok kitap okuyun” ifadelerini kullandı.

BU OKULDA OKUMAK AYRICALIK

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmasında, “Bu okul bulunduğumuz bölge itibariyle çok değerli bir okul. İş olanaklarının çok olduğu ve kalifiye elaman ihtiyacının çok fazla olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Kendinizi iyi geliştirin ve bu okulda okumanın ayrıcalıklarından faydalanın. Sizlere derslerinizde ve daha sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum” dedi. Bayrak törenin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencileri sınıflarına uğurladı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğretmenlerin sorularını cevapladı.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz özel çocukların heyecanlarına ortak oldu Başkan Büyükgöz özel çocukların heyecanlarına...
Gebze'de Son Meclis Ulus’ta yapıldı Gebze'de Son Meclis Ulus’ta yapıldı
Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı
Başkan Şayir’den Dünya Engelliler Günü mesajı Başkan Şayir’den Dünya Engelliler Günü mesajı
Darıca'da Asfalt Seferberliği Devam Ediyor Darıca'da Asfalt Seferberliği Devam Ediyor
Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle Kongre Merkezi’nde buluşacak Şehrin Tiyatrosu sanatseverlerle Kongre Merkezi’nde...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükgöz özel çocukların heyecanlarına...
Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağında bulunan Atlı Binicilik Merkezinde Dünya Engeliler Günü münasebetiyle...

Haberi Oku