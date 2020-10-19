banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Güler Ve Başkan Büyükgöz Bayrak Törenine Katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yunus Emre Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı.

Kaymakam Güler Ve Başkan Büyükgöz Bayrak Törenine Katıldı

19 Ekim 2020 Pazartesi 15:01

 

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yunus Emre Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı. Törende Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Bayrak töreni öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan öğrencilere iyi bir eğitim yılı geçirmeleri dileğinde bulundu.

 ARTIK BÜYÜKLER KÜÇÜKLERE EMANET

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “Önceden küçükler büyüklere emanetti şimdi ise büyükler küçüklere emanet. Sizlere düşen görev kendinize dikkat ederek ve fiziksel mesafenizi koruyarak evlerinize hastalık taşımamak. Her anlamda olduğu gibi bu anlamda da sizlere güveniyoruz. Eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyor ve sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.

BU GÜNLER GEÇECEK GÜZEL GÜNLER GELECEK

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler konuşmasında, “Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Evet sizlerde artık bunaldınız sizleri anlıyoruz. Ama bu hastalıktan korunmak için fiziksel mesafenizi korumaya ve maskenizi takmaya özen göstermelisiniz. Hastalıktan korunarak eğitiminiz de devam etmelisiniz. Bugün devletimiz bütçede en büyük payı eğitime ayırmış durumda. Bu ne anlama geliyor sizlerin eğitimi bizler için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERLE SOHBET ETTİLER

Bayrak töreninin ardından öğrencileri sınıflarına uğurlayarak iyi dersler dileyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra derslere katılarak öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğretmenlere meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar diledi. Öğretmenlerin sorularını da cevaplayan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğretmenlerin taleplerini aldı.

 














 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık’’ Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini...
Haydi Çocuklar Tiyatroya Haydi Çocuklar Tiyatroya
DİLOVALI MUHTARLAR, İSTANBUL TURU’NDA DİLOVALI MUHTARLAR, İSTANBUL TURU’NDA
‘’Girişimci ve üretken bir nesille daha güçlü olacağız’’ ‘’Girişimci ve üretken bir nesille daha güçlü...
Çayırova’da Muhtarlar Günü Kutlandı Çayırova’da Muhtarlar Günü Kutlandı
Gebze’de Sonbahar Temizliği Gebze’de Sonbahar Temizliği
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini...
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle makamında muhtarları konuk eden Başkan Büyükakın, “Son bir buçuk yılda...

Haberi Oku