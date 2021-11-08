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Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz İnönü’de Bayrak Töreninde

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İnönü Ortaokulu’nda bayrak törenine katıldı

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz İnönü'de Bayrak Töreninde

08 Kasım 2021 Pazartesi 17:01

 

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  haftaya bayrak törenine katılarak başladılar. İnönü Ortaokulu’nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, okul yöneticileri tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerle birlikte sınıflara geçen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, çocuklarla bir süre dersler hakkında sohbet etti. Öğrencilere kolaylıklar ve derslerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; çocuklara boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğretmenlerle de bir süre sohbet etti.










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